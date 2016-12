Uniknya Perayaan 'Hari Arsenal' di Nigeria

VIVA.co.id – Meski Arsenal adalah klub yang berbasis di kota London, namun tradisi perayaan "Arsenal Day" atau "Hari Arsenal" bukan berada di London. Justru Nigeria lah yang memiliki tradisi ini, seperti dilansir The Sun.

Kota Okene di Nigeria, 28 Desember lalu, menggelar Arsenal Day. Tahun 2016 adalah perayaan Arsenal Day yang ke-10.

Ratusan fans The Gunners berkumpul di satu tempat. Sebagian besar dari mereka datang dengan pakaian bertema merah dan putih, warna kebesaran tim. Jersey merah dengan celana putih menjadi pakaian wajib di acara tahunan ini.

There Is Nowhere In Nigeria Where ARSENAL DAY Is Celebrated This Much Like They Do In Okene, Kogi State. They've Done This For 10years NOW. pic.twitter.com/mHL7T9G5rF