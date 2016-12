Gelandang Enerjik Bayern Jadi Target Utama Chelsea

VIVA.co.id – Chelsea masih mencari pemain yang bisa menggantikan peran Oscar. Beberapa gelandang sudah dipantau oleh manajemen Chelsea.

Ada satu pemain yang menarik perhatian The Blues. Dia adalah gelandang Bayern Munich, Arturo Vidal.

Munculnya nama Vidal tak lepas dari rekomendasi manajer Antonio Conte. Memang, Conte dan Vidal pernah bekerja sama. Tepatnya, ketika keduanya membela Juventus.

Kubu Chelsea sudah menyiapkan uang sebesar £38 juta atau setara Rp632 miliar. Tapi, manajemen Bayern merasa tawaran itu masih belum cukup.

Mereka, seperti dikutip The Sun, meminta agar Chelsea membayarkan uang senilai £40 juta. Harga itu dirasa pantas oleh Bayern. Sebab, gelandang 29 tahun tersebut baru ditebus Die Roten dari Juventus pada 2015 lalu dengan uang £25,8 juta.

Sebenarnya, bukan cuma Vidal yang jadi target Chelsea. Gelandang AS Roma, Radja Nainggolan, juga dibidik oleh The Blues. (one)