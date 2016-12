Coutinho Kalahkan Neymar Sebagai Pemain Brasil Terbaik

VIVA.co.id – Meski belum pulih dari cedera, pemain Liverpool, Philippe Coutinho, menyabet penghargaan bergengsi. Coutinho meraih penghargaan Samba Gold Award 2016.

Samba Gold Award dianugerahkan kepada pemain asal Brasil yang berkompetisi bersama klub Eropa. Coutinho mengalahkan Neymar (Barcelona) dan Casemiro (Real Madrid).

Coutinho meraih 32,13 persen suara dalam jajak yang dilakukan oleh para jurnalis sepakbola, fans dan para profesional di bidang sepakbola. Ini menjadi sebuah penutup tahun yang manis bagi pemain kelahiran Rio de Janeiro ini, dikutip Four Four Two.

Kemenangan Coutinho ini menggagalkan ambisi Neymar untuk memenangkan Samba Gold Award untuk ketiga kalinya berturut-turut. Neymar adalah peraih trofi ini pada 2014 dan 2015 bersama Barcelona.

Dalam pengumpulan suara, Neymar berada di posisi 2 dengan perolehan suara sebesar 27,88 persen. Raihan gelar La Liga dan keberhasilan membawa negaranya meraih medali emas Olimpiade, tak cukup membuatnya jadi yang terbaik.

Sedangkan Casemiro menempati urutan ketiga dengan 13,35 persen suara. Rekan satu klubnya, Marcelo, berada di tempat keempat, dan posisi kelima menjadi milik Roberto Firmino. (one)