Chelsea Samai Rekor Kemenangan Beruntun Arsenal

VIVA.co.id – Chelsea melanjutkan rentetan kemenangan di Premier League. The Blues sukses menundukkan Stoke City 4-2 di Stamford Bridge, Sabtu 31 Desember 2016.

Ini merupakan kemenangan ke-13 secara beruntun yang diraih Chelsea di ajang Premier League. Seperti dilansir Opta, Chelsea menyamai rekor Arsenal di musim 2001-02, yakni kemenangan beruntun terpanjang dalam satu musim Premier League.

13 - Chelsea have equalled the @PremierLeague record for the most successive wins within a single Premier League season. March. pic.twitter.com/yeN7nrPPVl