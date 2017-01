Harry Kane Samai Rekor Milik Legenda Arsenal

VIVA.co.id - Harry Kane berhasil menyamai rekor gol milik legenda Arsenal, Thierry Henry. Striker Tottenham Hotspur tersebut mencetak rekor tersebut pada penampilannya yang ke-100 di pentas Premier League.

Bertandang ke markas Watford di Vicarage Road, Minggu 1 Januari 2017, Tottenham menang dengan skor 4-1. Dua gol Tottenham, di antaranya dicetak oleh Kane pada menit 27 dan 33.

Dua gol tersebut membuat Kane sudah membukukan 59 gol dalam sepanjang kariernya di Premier League. Dilansir Opta, itu menyamai rekor Henry bersama Arsenal yang mencetak 59 gol di laga ke-100.

