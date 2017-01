Mueller Tak Heran Guardiola Kesulitan di Premier League

VIVA.co.id – Bintang Bayern Munich, Thomas Mueller, mengaku tidak terkejut melihat mantan bosnya mengalami kesulitan di Manchester City. Pep Guardiola menikmati awal yang bagus di Premier League, namun belakangan ini mengalami ganjalan.

Manchester City kini hanya bisa ada di posisi empat klasemen sementara, tertinggal tujuh poin dari Chelsea setelah 20 pertandingan. Dilansir dari Four Four Two, Sabtu 7 Januari 2017, Mueller menyebut tidak heran.

Situasi Guardiola menurutnya hanya memperlihatkan, betapa kerasnya kehidupan di Premier League. "Premier League sangat sulit dengan banyaknya tim kuat. Tidak mudah menang atas semua tim. Ada banyak pertandingan di Inggris," ujar Mueller.

"Ini tahun pertama Pep di Manchester City, dan ada banyak faktor yang membuat tugas jadi sulit baginya. Untuk saya, bukan kejutan besar, bahwa tidak ada tim yang terlihat sangat jelas bakal jadi juara sejak awal," katanya.

Situasi Guardiola berbeda di Bundesliga, karena Bayern Munich sudah sejak lama mendominasi. Raksasa Jerman, itu bakal selalu jadi tim terkuat di Jerman, walau tanpa ditangani Guardiola.

