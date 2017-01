Firman Utina Kenang Momen Bersama Mendiang Achmad Kurniawan

Innaa lillahi wainnaa ilahi rajiun...•*¨*?•??* Semoga Allah mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadah rekan kita (ahmad kurniawan) dan memberi kesabaran dan ketabahan pada keluarga yg ditinggalkan #sahabatseperjuangan #persita #viola #pendekarcisadanetangerang

A photo posted by firmanutina15 (@firmanutina1515) on Jan 10, 2017 at 6:30am PST