Para Legenda Real Madrid Perang Dingin Akibat Masalah Sepele

VIVA.co.id – Seluruh mantan pemain Real Madrid yang meraih Ballon d’Or, berkumpul di markas Los Blancos, Santiago Bernabeu pada Sabtu lalu, waktu setempat. Mereka hadir untuk memberikan trofi kepada sang pemenang tahun ini, Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane, Ronaldo Luis Nazario de Lima dan Luis Figo, hadir dalam acara tersebut. Para legenda juga menyaksikan pertandingan Madrid melawan Granada yang berakhir dengan kemenangan Madrid, 5-0.

Namun yang menarik dari acara ini adalah sebuah cuitan kontroversial yang dilakukan Owen. Entah apa maksudnya, peraih Ballon d’Or 2001 tersebut mengejek Ronaldo (bukan Cristiano) soal bobot badannya.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s