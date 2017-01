VIVA.co.id – Memasuki pekan kedua tahun 2017, deretan pertandingan sepakbola menarik akan berlangsung pada Sabtu, 14 Januari hingga Minggu dini hari, 15 Januari 2017. Laga-laga sengit Premier League, La Liga, dan Ligue 1 menjadi sajian seru menemani malam Minggu para penggemar si kulit bundar.

Ajang Premier League akan dimulai dengan duel antara Tottenham Hotspur melawan West Bromwich Albion pada Sabtu malam. Masih dari daratan Inggris, ada laga yang mempertemukan Swansea City kontra Arsenal, yang berlangsung di Liberty Stadium.

Dari pentas La Liga, Barcelona yang membutuhkan poin penuh untuk memangkas jarak dengan Real Madrid, akan menjamu Las Palmas di Camp Nou. Sebelumnya, ada pertandingan antara Leganes yang menantang Athletic Bilbao.

Minggu dini hari, masih ada pertandingan seru dari Premier League. Pemuncak klasemen Chelsea mendapatkan lawan yang tak mudah. Mereka akan bertandang ke King Power Stadium, menghadapi juara bertahan Leicester City.

Ada pula pertarungan seru dari Negeri Matador antara Atletico Madrid kontra Real Betis, serta Deportivo La Coruna melawan Villarreal.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola Sabtu, 14 Januari 2017:

Premier League

19.30 WIB - Tottenham Hotspur vs West Bromwich Albion - beIN Sports 1

22.00 WIB - Swansea City vs Arsenal - beIN Sports 1

22.00 WIB - Sunderland vs Stoke City - MNC TV

22.00 WIB - Watford vs Middlesbrough - beIN Sports 3

La Liga

19.00 WIB - Leganes vs Athletic Bilbao - beIN Sports 2

22.15 WIB - Barcelona vs Las Palmas - beIN Sports 2

Minggu dini hari WIB 15 Januari 2017:

Premier League

00.30 WIB - Leicester City vs Chelsea - RCTI, beIN Sports 1

La Liga

00.30 WIB - Atletico Madrid vs Real Betis - beIN Sports 2

02.45 WIB - Deportivo La Coruna vs Villarreal - beIN Sports 2

Ligue 1

02.00 WIB - Lorient vs Guingamp - beIN Sports 3

(ase)