Selebrasi Gol Jadi Aksi Romantis Tak Terlupakan

VIVA.co.id – Mengungkapkan rasa cinta dan kesungguhan dalam jalinan asmara tentunya bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Semakin unik dan menarik cara yang pilih, maka akan lebih dalam pula kesan yang akan ditinggalkan dari ungkapan tersebut.

Hal ini pulalah yang coba dilakukan oleh pesepakbola Guam, Ashton Surber lewat aksi selebrasi golnya. Gol yang bukan hanya memberikan skor untuk tim yang dibelanya, tapi juga cara yang dipilihnya untuk melamar sang kekasih.

Surber merupakan penyerang dari klub Liga Sepakbola Guam, NAPA Rovers yang tengah melakoni laga melawan Shipyard Guam, Sabtu 7 Januari 2017 dan sukses memetik kemenangan 5-1 dalam pertandingan keenam musim ini.

Usai unggul lebih 2 gol lebih dulu, sebuah aksi Surber pun langsung membuat pertandingan menjadi suasana yang berbeda. Pada menit 35, Surber mencetak gol ketiga NAPA Rovers dengan menggunakan tendangan salto yang disambut meriah para penonton.

Tapi, kegembiraan Surber rupanya bukan hanya karena gol tersebut, melainkan ia pun menjadikan momen apik itu untuk melamar sang kekasih yang menyaksikan aksinya di tribun penonton.

Did she say yes? NAPA Rovers' Ashton Surber proposed to his girlfriend after a bicycle kick goal vs #Guam Shipyard pic.twitter.com/jyvud6KXUM