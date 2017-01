Peristiwa Konyol Ganggu Konferensi Pers Mourinho

VIVA.co.id - Kejadian cukup konyol terjadi kala Jose Mourinho melakukan konferensi jelang duel kontra Liverpool. Manajer Manchester United itu diganggu oleh handphone milik salah satu wartawan.

Insiden terjadi kala Mourinho tengah memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan. Kemudian, sebuah handphone yang tergeletak di mejanya tiba-tiba berdering.

Handphone tersebut digunakan wartawan untuk melakukan rekaman selama jalannya sesi konferensi pers. Mourinho yang terganggu, langsung mengangkat handphone tersebut.

Put it on silent next time, mate! ???? pic.twitter.com/RreuxH1vDJ