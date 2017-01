Giroud Klaim Gol Kalajengkingnya Lebih Baik dari Mkhitaryan

VIVA.co.id – Striker Arsenal Olivier Giroud, mengatakan gol dengan tendangan kalajengkingnya, lebih baik dari yang dibuat Henrikh Mkhitaryan. Gelandang Manchester United, itu juga membuat gol dengan sepakan ala kalajengking, yang dinobatkan sebagai gol terbaik Premier League untuk Desember 2016.

Dilansir dari Four Four Two, Selasa, 17 Januari 2017, Giroud membuat gol yang mengejutkan ke gawang Crystal Palace. Dia mendorong kakinya ke belakang, untuk menyepak bola hingga melewati kiper Wayne Hennessey. Gol itu terjadi kurang dari sepekan, setelah Mkhitaryan melakukannya ke gawang Sunderland.

Namun, Giroud yakin golnya lebih baik dari Mkhitaryan, yang dibeli MU dari Borussia Dortmund pada musim panas. "Sebenarnya, mereka menggoda saya, dengan mengatakan gol Mkhitaryan lebih baik (dengan penghargaan)," ujar Giroud.

"Itu gila bahwa dua gol serupa dicetak dalam satu pekan. Saya tidak tahu apakah saya terinspirasi, itu takdir. Dia juga melakukannya dengan baik, tapi saya pikir gol saya yang lebih baik! Serius, itu jadi hal lucu di ruang ganti, kami semua terkejut dengan apa yang terjadi," katanya.

Giroud yang telah mencetak tujuh gol di Premier League musim ini, sangat bangga dengan gol kalajengkingnya. Dia bahkan menjadikannya bagian dari aksi teatrikal, saat mencetak gol penyeimbang ke gawang Bournemouth. Perayaan gol Giroud memicu reaksi suporter the Gunners usai pertandingan.

Giroud dianggap menyia-nyiakan waktu, dan semestinya segera kembali ke lapangan tengah, karena masih ada waktu untuk coba mencari gol kemenangan.