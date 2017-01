Ungkapan Pamit Yanto Basna Bikin Bobotoh Tersentuh

VIVA.co.id – Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat lagi oleh bek muda berbakat, Yanto Basna pada musim baru Liga Indonesia 2017. Pemain asal Papua ini terpaksa dilepas Maung Bandung usai tak menemui kesepakatan terkait besaran gaji yang ditawarkan.

(Baca juga: Minta Naik Gaji 3 Kali Lipat, Persib Lepas Yanto Basna)

Hal ini sebenarnya sangat disayangkan kedua pihak, mengingat kebersamaan Basna bersama tim pujaan masyarakat Jawa Barat ini sangat diandalkan. Namun, rupanya takdir berkata lain dan mengantarkan eks pilar Mitra Kukar ini memilih meninggalkan segenap dukungan Bobotoh.

"Basna sebenarnya sudah telepon dan sangat mau di Persib, lalu saya hubungi juga dengan agennya. Agennya minta naik tiga kali lipat, yang benar saja lah, masa begitu, tidak wajar," ujar Manajer Persib Umuh Muchtar di Mess Persib, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Senin, 16 Januari 2017.

Di penghujung kebersamaannya dengan Persib, Basna pun mengirimkan pesan perpisahannya kepada tim yang dibelanya sepanjang Piala Bhayangkara dan Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 tersebut.

“Hatur nuhun Persib dan bobotoh atas kesempatan luar biasa dan dukungan sepenuh hati yang sudah diberikan. Thank you for Everything. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tim besar yang akan selalu menjadi besar #Respect,” tulis Basna dalam postingan dalam akun Instagram pribadinya @yanto_basna.

Sontak, ungkapan itu pun direspons penuh haru oleh para follower-nya yang seolah belum rela melepas kepergian pemain 22 tahun itu. “Kaka idola, sedih. Kaka pergi dari persib, ga nyangka,” tulis akun @adityateja2, dan “Sukses di tim baru .. terima kasih pernah jadi bagian tim kebanggaan kami,” ungkap @acenksilva.