Inikah Alasan Greg Nwokolo Tinggalkan Persija?

Saya adalah seorang athlete yg profesional dalam pekerjaan dan berdedikasi tinggi dalam hal yg saya lakukan (sepak bola). Persija adalah rumah saya, Jakmania adalah semangat saya, dan saya sangat bersyukur terutama untuk para supporter yg selama ini telah mendukung saya tanpa batas. tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian para supporter terbaik saya, saya ingin kalian tau bahwa saya dan management persija menjalin hubungan yang sangat baik,tapi untuk musim ini tidak ada tawaran dari persija,oleh karena itu saya akan mencari club lain untuk musim ini..makasi #persija dan #jakmania #guepersija #selamanya

