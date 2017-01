AC Milan Resmi Datangkan Gelandang Everton

VIVA.co.id – AC Milan akhirnya resmi mendapatkan gelandang Everton, Gerard Deulofeou di bursa transfer musim dingin 2017. Pemain asal Spanyol tersebut didatangkan dengan status pinjaman.

Kepastian ini didapat setelah Milan melalui akun Twitter resmi mereka memberi pengumuman. Dan dilansir Sky Sports, Deulofeou akan berseragam I Rossoneri hingga akhir musim 2016/2017 mendatang.

Baru berusia 22 tahun, pemain asal Spanyol itu kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Everton sejak kedatangan Ronald Koeman. Alhasil, dia pun meminta izin untuk dipinjamkan ke klub lain.

Milan yang mengetahui hal tersebut langsung bergerak cepat. Dan mereka mencoba melakukan negosiasi dengan manajemen Everton melalui Chief Officer Executive (CEO) Milan, Adriano Galliani.

Beberapa hari lalu, Galliani sempat mengungkapkan proses peminjaman mantan pemain Barcelona itu. Bukan tanpa alasa, Milan memilih opsi pinjaman, sebab sat ini mereka sedang kesulitan finansial.

"Everton sepenuhnya mengetahui kami hanya mampu menempuh langkah peminjaman dengan opsi pembelian, dan juga ada klausul khusus untuk Barcelona," kata Galliani.

Deulofeu baru dimainkan sebanyak 11 kali di Premier League, dan hanya merasakan dipasang sebagai starter empat kali. Waktu bermain yang didapat di Premier League musim ini baru 456 menit.

Gerard Deulofeu in prestito secco fino al 30/06/2017@gerardeulofeu joins #ACMilan on a loan deal until 30/06/2017#welcomeDeulofeu pic.twitter.com/PbC17PzqC6