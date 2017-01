Aib Rooney di Ranjang Terancam Dibongkar Mantan PSK

VIVA.co.id – Kapten Manchester United, Wayne Rooney sedang cemas. Gosip yang beredar, wanita bernama Jenny Thompson telah menyebar aib perselingkuhan bintang Timnas Inggris tersebut dalam sebuah reality show.

Jenny memang dikenal sebagai bekas PSK kelas atas. Banyak publik figur, termasuk Rooney pernah menggunakan jasanya.

Cerita perselingkuhan Rooney dengan Jenny pertama terkuak pada 2010 silam. Wanita 27 tahun itu yang menceritakan hubungan terlarangnya dengan suami Coleen McLoughlin tersebut.

Tujuh tahun berlalu, cerita lama tersebut kembali mencuat seiring tampilnya Jenny di 'Ex on the Beach'. Dalam program khusus dewasa itu kabarnya sempat menceritakan secara detail bagaimana perselingkuhan dengan Rooney, termasuk kejadian ketika di atas ranjang.

Acara tersebut belum resmi tayang. Namun bintang di acara Ex on the Beach lain, Zahida Allen membocorkan bahwa dalam sebuah scene, Jenny membeberkan aib masa lalunya dengan Rooney.

"Jenny berbicara kepada kami semua tentang Rooney, bagaimana hubungan mereka berlangsung dan yang telah dilakukan," kata Zahida dikutip Daily Mail.

Kisah perselingkuhan Rooney dengan Jenny sempat membuat heboh. Pemain yang biasa disapa Wazza dihujat banyak pihak karena tega mengkhianati istrinya yang kala itu sedang mengandung anak pertama, Kai Rooney.