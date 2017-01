Jadwal Siaran Langsung Sepakbola Sabtu 21 Januari 2017

VIVA.co.id – Persaingan klub-klub top Eropa akan kembali tersaji malam nanti, Sabtu 21 Januari 2017. Sejumlah laga penting akan tersaji malam hingga dini hari nanti.

Dimulai dari kompetisi Premier League, di mana Liverpool akan menjamu Swansea City di Stadion Anfield. Kemudian, Manchester United akan bertandang ke Stoke City di Bet365 Stadium.

Tidak hanya itu saja, Minggu 22 Januari 2017 dini hari WIB, Manchester City akan kedatangan tamu Tottenham Hotspur di Etihad Stadium. Persaingan kedua tim ini cukup ketat, mengingat hanya berselisih 3 poin saja, di mana The Lilywhite berada di peringkat 2 klasemen sementara Premier League. Sedangkan The Citizens berada di posisi 5.

Beralih ke Spanyol, persaingan Real Madrid dan Sevilla berlangsung ketat. Madrid sebagai pemimpin klasemen sementara La Liga akan menghadapi Malaga di Santiago Bernabeu. Sedangkan Sevilla akan bertemu Osasuna di El Sadar.

Jadwal lengkap siaran langsung Sabtu, 21 Januari 2017:

Premier League

19.30 WIB - Liverpool vs Swansea City - beIN Sports 1

22.00 WIB - Stoke City vs Manchester United - beIN Sports 1

22.00 WIB - Crystal Palace vs Everton - beIN Sports 3

22.00 WIB - Middlesbrough vs West Ham United - MNC TV

La Liga

02.45 WIB - Las Palmas vs Deportivo La Coruna - beIN Sports 2

19.00 WIB - Espanyol vs Granada - beIN Sports 2

22.15 WIB - Real Madrid vs Malaga - beIN Sports 2

Bundesliga

02.30 WIB - Freiburg vs Bayern Munich - Fox Sports

21.30 WIB - VfL Wolfsburg vs Hamburg SV - Fox Sports

21.30 WIB - Augsburg vs Hoffenheim - Fox Sports 2

21.30 WIB - Werder Bremen vs Borussia Dortmund - Fox Sports 3

Minggu, 22 Januari 2017:

Premier League

00.30 WIB - Manchester City vs Tottenham Hotspur - RCTI, beIN Sports 1