Zulham Pamit Tinggalkan Persib dengan Tertunduk Lesu

Hatur nuhun persib atas kebersaan selama ini,dan terima kasih kepada bobotoh yang sudah mendukung karir saya selama di persib, saya juga minta maaf kalau selama ini ada salah kata,tingkah laku dan sikap yang tdk berkenan mohon maaf sebesar besarx, yang di sengaja maupun tidak, keinginan untuk tetap bersama persib sangat besar tapi keputusan menejemen lain Semoga kedepanx bisa bersama sama lagi Amiiiin amiiiin amiiiin.. Hatur nuhun persib n bobotoh ????????????????????????????????????????

