Jadwal Siaran Langsung Sepakbola, Minggu 22 Januari 2017

VIVA.co.id – Laga-laga seru di dunia sepakbola kembali akan berlangsung, Minggu 22 Januari 2017, hingga Senin dini hari WIB. Serunya persaingan dari liga-liga papan atas Eropa akan menemani akhir pekan Anda.

Persaingan seru di Premier League bisa menjadi pilihan yang menarik. Juara bertahan Leicester City akan bertandang ke St Mary's, menghadapi Southampton. Tak ketinggalan, Arsenal menjamu Burnley di Emirates. Lalu, pemuncak klasemen Chelsea ditantang Hull City di Stamford Bridge.

Dari lanjutan La Liga, Sevilla yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai menekuk Real Madrid diprediksi bisa merebut poin penuh. Mereka akan menghadapi tim juru kunci, Osasuna di El Sadar. Di laga lainnya, Atletico Madrid bertandang ke San Mames, menghadapi Athletic Bilbao. Senin dini hari, juara bertahan Barcelona akan menghadapi tuan rumah Eibar.

Jangan lewatkan juga laga sengit dari lanjutan Serie A. AS Roma akan menghadapi Cagliari di Olimpico. Giallorossi butuh poin penuh agar bisa terus menempel ketat Juventus yang menempati posisi puncak.

Partai dari Piala Afrika 2017 juga tak kalah menarik. Tim favorit Kamerun, akan menghadapi tuan rumah Gabon. Ini merupakan partai hidup mati untuk memperebutkan tiket ke perempat final.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola, malam hingga dini hari nanti:

Minggu, 22 Januari 2017

Premier League

19.00 WIB - Southampton vs Leicester City - beIN Sports 1

21.15 WIB - Arsenal vs Burnley - beIN Sports 1

23.30 WIB - Chelsea vs Hull City - RCTI, beIN Sports 1

La Liga

18.00 WIB - Osasuna vs Sevilla - beIN Sports 2

22.15 WIB - Athletic Bilbao vs Atletico Madrid - beIN Sports 2

Bundesliga

21.30 WIB - Bayer Leverkusen vs Hertha Berlin - Fox Sports 3

23.30 WIB - Mainz 05 vs FC Koeln - Fox Sports 3

Ligue 1

21.00 WIB - AS Monaco vs Lorient - beIN Sports 3

23.00 WIB - Saint-Etienne vs Angers - beIN Sports 3

Senin dini hari, 23 Januari 2017

La Liga

00.30 WIB - Real Betis vs Sporting Gijon - beIN Sports 2

02.45 WIB - Eibar vs Barcelona - SCTV, beIN Sports 2

Serie A

02.45 WIB - AS Roma vs Cagliari - Trans7

Ligue 1

03.00 WIB - Lyon vs Marseille - beIN Sports 3

Piala Afrika

02.00 WIB - Kamerun vs Gabon - beIN Sports 1