Cedera Kepala, Gelandang Hull Dapat Dukungan One Direction

VIVA.co.id – Bagaikan jatuh tertimpa tangga. Sepertinya peribahasa itu sedang dialami oleh Hull City. Bagaimana tidak, usai kalah dari Chelsea dengan skor 0-2, The Tigers juga kehilangan gelandangnya, Ryan Mason.

Dikutip Mirror, pemain 25 tahun itu mengalami insiden yang cukup mengerikan usai berduel udara dengan Gary Cahill di pertengahan babak pertama. Mason seketika tumbang setelah tengkoraknya dinyatakan retak.

Tim medis langsung memeriksanya dan menyarankan Mason digantikan. Selanjutnya, Mason dilarikan ke rumah sakit.

Mendengar hal tersebut, para pemain pun langsung memberikan dukungan melalui media sosial, Twitter. Diketahui para pemain seperti Harry Kane, Gareth Bale, dan Michy Batshuayi ikut memberikan dukungan.

Kane dan Bale, yang dulu pernah bermain bersama Mason di Tottenham Hotspur, sama-sama memberikan dukungan dengan menuliskan: "Tetap kuat Ryan Mason".

Tak ketinggalan, salah satu personel One Direction, Niall Horan, juga ikut memberikan dukungannya. Di akun Twitter pribadinya, dia menuliskan: "Perhatian kami kepada Ryan Mason. Semoga Anda cepat sembuh".

Perhatian juga diberikan oleh FA dan Tottenham Hotspur dengan ikut memberikan dukungan kepada pemain 25 tahun itu melalui akun Twitter resminya.

Get well soon Mase!! Thoughts are with you and your family, stay strong!!! @RyanMason pic.twitter.com/HLU2tN5irN — Gareth Bale (@GarethBale11) January 22, 2017

Just got the updates about @RyanMason.. sad to hear, hope you will recover fast !!! All our prayers and thoughts are for you tonight ???????????? — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) January 22, 2017

Thoughts are with Ryan Mason , wish you a full recovery — Niall Horan (@NiallOfficial) January 22, 2017

Everyone at the Club sends their best wishes to @RyanMason for a full and speedy recovery. Get well soon, Ryan. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 22, 2017