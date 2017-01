'Hanya Messi dan Ronaldo yang Lebih Hebat dari Rooney'

VIVA.co.id – Sejarah baru saja diciptakan kapten Manchester United, Wayne Rooney. Pemain 31 tahun ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Setan Merah.

Rooney sudah mencetak 250 gol bersama MU. Catatan ini sukses melewati rekor legenda MU, Sir Bobby Charlton.

Raihan prestasi Rooney mendapat pujian dari legenda Liverpool, Stan Collymore. Menurutnya, hanya ada dua pemain di dunia ini yang lebih hebat dari Rooney.

"Di luar Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dia (Rooney) merupakan pemain dengan karier yang lebih baik dibandingkan pemain manapun di dunia, dalam satu dekade terakhir," tulis Collymore dalam kolom di Daily Mirror.

"Anda tak akan bisa mematahkan rekor gol Sir Bobby Charlon di Inggris atau Manchester United tanpa menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Jadi, selamat untuk Wayne Rooney mampu mematahkan dua rekor itu. Juga untuk karier yang fantastis, di mana dia hampir memenangkan semua trofi," lanjutnya.

Selain di MU, Rooney juga sudah mematahkan rekor gol Charlton di Timnas Inggris. Dia sudah mencetak 53 gol bersama The Three Lions, dan membuatnya jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris. (one)