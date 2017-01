Bikin Rekor Gol, Bukti Cavani Bisa Gantikan Ibrahimovic

VIVA.co.id – Sejak Zlatan Ibrahimovic meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung dengan Manchester United di awal musim ini, peran Edinson Cavani menjadi begitu penting. Cavani membuktikan diri mampu menggantikan peran yang ditinggalkan Ibra,

Cavani sukses menyumbangkan dua gol, saat PSG menghajar Bordeaux 4-1 di Stade Matmut-Atlantique di semifinal Coupe de la Ligue, Selasa 24 Januari 2017 (Rabu dini hari WIB). Kemenangan ini membawa Les Parisiens lolos ke partai final.

109 - @ECavaniOfficial has now equalled Pedro Miguel Pauleta scoring his 109th goal with Paris in all comps. Legend. pic.twitter.com/3gcnPTqPD2