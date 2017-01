Target MU: Kapasitas Old Trafford Lebihi Markas Real Madrid

VIVA.co.id – Manchester United sedang mempertimbangkan penambahan kapasitas Old Trafford menjadi 88.000 penonton. Penambahan lebih dari 12.000 tempat duduk ini akan membuat Old Trafford lebih besar dari Santiago Bernabeu, stadion milik Real Madrid.

Dilansir dari Sports Mail, Rabu 25 Januari 2017, pembangunan akan dimulai dengan penambahan 7.500 kursi di tribun Sir Bobby Charlton. Sebelumnya, itu dikenal sebagai tribun utama.

Dalam pembangunan, MU harus membangun terowongan untuk rel kereta di bagian belakang struktur. Juga penggusuran beberapa rumah milik warga sekitar. Dipastikan tidak ada kendala dengan teknologi yang ada sekarang.

Setelah pembangunan selesai, hanya Camp Nou milik Barcelona, yang menjadi stadion lebih besar dari Old Trafford. Camp Nou memiliki kapasitas 99.354 tempat duduk, disusul Wembley dengan 90.000 kursi.

Saat ini, Old Trafford berada di peringkat 9 dengan kapasitas 75.811 tempat duduk. Setelah pembangunan, Old Trafford akan sedikit lebih besar dari stadion milik Real Madrid, yang berkapasitas 85.454 penonton.