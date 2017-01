Jadwal Siaran Langsung Sepakbola, 25-26 Januari 2017

VIVA.co.id – Perjuangan Indonesia di Piala AFF Futsal kembali akan berlangsung hari ini, Rabu 25 Januari 2017. Laos menjadi tim terakhir lawan Indonesia di penyisihan Grup B.

Laga di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, ini hanya menjadi laga hiburan Indonesia. Sebab, Indonesia sudah dipastikan tersingkir, usai kalah dari Malaysia dan Myanmar.

Laos dan Indonesia sama-sama belum meraih poin dari dua pertandingan. Indonesia tentunya mengincar kemenangan di laga ini, agar tak pulang dengan tangan hampa.

Di sisi lain, serunya persaingan di Piala Afrika 2017 akan berlangsung, Kamis dini hari WIB, 26 Januari 2017. Ada dua laga pamungkas penyisihan Grup D, yang akan dihelat bersamaan mulai pukul 02.00 WIB.

Ghana yang sudah mengantongi tiket ke perempat final, akan menghadapi Mesir di Stade de Port-Gentil, Port-Gentil. Bagi Ghana, laga ini hanya menentukan status sebagai juara atau runner up grup. Sedangkan Mesir setidaknya perlu hasil imbang untuk memastikan lolos.

Laga lainnya mempertemukan Uganda melawan Mali di Stade d'Oyem, Oyem. Mali masih bisa lolos jika mampu menang, sekaligus berharap Ghana bisa menaklukkan Mesir dengan selisih dua gol. Sedangkan Uganda sudah dipastikan tersingkir.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola, sore hingga dini hari nanti:

Rabu, 25 Januari 2017:

Piala AFF Futsal

16.15 WIB - Indonesia vs Laos - MNC TV

Kamis, 26 Januari 2017:

Piala Afrika

02.00 WIB - Mesir vs Ghana - beIN Sports 1

02.00 WIB - Uganda vs Mali - beIN Sports 3

Coupe de la Ligue

03.00 WIB - AS Monaco vs Nancy - beIN Sports 2

(one)