Fans MU Rayakan Kegagalan Pantai Gading di Piala Afrika

VIVA.co.id – Kejutan terjadi di Piala Afrika 2017. Pantai Gading yang bertabur bintang dan berstatus sebagai juara bertahan, harus rela tersingkir di babak penyisihan grup.

Di laga pamungkas penyisihan Grup C, Selasa 24 Januari 2017 (Rabu dini hari WIB), Les Elephants takluk 0-1 dari Maroko di Stade d'Oyem, Oyem, Gabon.

Hasil ini membuat Pantai Gading harus rela finis di peringkat 3 Grup C dengan dua poin dari tiga laga. Dua tim yang lolos ke perempat final dari grup ini adalah Republik Demokratik Kongo dan Maroko.

Namun, kabar duka untuk Pantai Gading ini malah disambut gembira oleh fans Manchester United. Sebab, Setan Merah sudah bisa kembali diperkuat bek andalan, Eric Bailly.

Saat ini, MU sedang mengalami krisis pertahanan. Chris Smalling dan Marcos Rojo tidak dalam kondisi fit. Hanya Phil Jones yang dalam kondisi terbaik. Dengan kembalinya Bailly, fans MU bisa bernapas lega.

Bailly kemungkinan besar sudah bisa tampil dalam lanjutan Premier League, Minggu, 29 Januari 2017. MU akan menjamu Wigan Athletic di Old Trafford.

Seperti dilansir 101greatgoals, kabar ini langsung disambut gembira oleh fans MU. Lewat akun Twitter, mereka merayakan tersingkirnya Pantai Gading dan kembalinya Bailly.

Commiserations to Eric Bailly, whose Ivory Coast side have been knocked out of the Africa Cup of Nations following a 1-0 defeat to Morocco. pic.twitter.com/NWxs1v0h7Y — Manchester United (@ManUtd) January 24, 2017

AFCON: Full Time at Stade d’Oyem and Morocco have beaten holders Ivory Coast, 1-0. Bailly is on his way home, reds! #MUFC — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) January 24, 2017

And IIIIIIIIII....... want Bailly in my lifeeee, want you here by my side, cause that's where you belongggg. #UptheMoroccans — Hayley B (@Hayles_101) January 24, 2017

Ivory Coast are out

but

... Eric Bailly is back. pic.twitter.com/H0eKD56YJa — Olamilekan Ogedenla (@Nigerianscamsss) January 24, 2017

Eric Bailly is coming home ???????????? #MUFC — United Report (@ManUtdReport_) January 24, 2017

Ivory Coast out of #AFCON2017 so #Bailly is coming home ???????????? — RougeDevil7 (@RougeDevil7) January 24, 2017