Cuitan Adik Griezmann Bikin Fans MU Geger

VIVA.co.id – Saga transfer bintang Atletico Madrid, Antoine Griezmann, terus membuat penasaran publik. Dan, adik dari Antoine, Theo, seolah ikut memanaskan rumor sang kakak.

Griezmann menjadi pemberitaan utama di bursa transfer musim dingin. Banyak yang meyakini kalau pemain asal Prancis ini akan merapat ke Old Trafford pada musim panas mendatang.

Ada beberapa media yang mengklaim kalau Griezmann sudah memilih nomor punggung yang akan dikenakan di MU. Dia akan menjadi pemilik nomor 7, nomor keramat yang dahulunya dipakai sang idola, David Beckham.

Nomor tersebut kini tak bertuan setelah Memphis Depay hengkang menuju liga Prancis bersama Olympique Lyon. Lewat media sosial, Theo membuat fans MU geger, dikutip The Sun.

Di akun Twitter pribadinya, @TheoGriezmann, dia mengunggah foto markas MU, Old Trafford. Yang membuat pencinta MU bertanya-tanya adalah, foto tersebut tanpa caption.

Memang, Theo dikenal sebagai fans Setan Merah. Namun dengan rumor yang beredar, foto unggahannya itu diartikan lebih oleh para pengikutnya.

Melihat cuitan itu, berbagai komentar ditulis fans MU. "Katakan pada saudaramu untuk datang ke MU," bunyi komentar dari akun @Nico_Robinho7.

@TheoGriezmann Tell your brother to come to United! — Loyal (@Nico_Robinho7) January 24, 2017

"Saya tak sabar untuk membeli kostum MU musim depan bernomor 7 dengan nama Griezmann," kata akun @ALIBOMAYE. Ada juga komentar dari @howardinho80 yang berbunyi "Berhentilah menggoda kami Theo! Kami akan senang jika saudaramu bermain bersama tim kami musim depan, di Teater Impian," ujarnya.

@TheoGriezmann cannot wait to buy the new no. 7 Griezmann United shirt next season — Shanice (@ALlBOMAYE) January 24, 2017