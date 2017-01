Griezmann Dapat Peran Penting di Film Terbaru Batman

VIVA.co.id – Berbicara soal striker Atletico Madrid, Antoine Griezmann, tak melulu soal rumor transfer musim panas. Di luar sepakbola, pemain asal Prancis ini juga punya kegiatan seru, bahkan tak pernah terlintas di pikiran Anda sebelumnya.

Griezmann beberapa waktu terakhir selalu menjadi bahan pemberitaan utama dari berbagai media di seluruh dunia. Dia diisukan bakal meninggalkan Vicente Calderon dan berlabuh ke Manchester United.

Terlepas dari kariernya di dunia sepakbola, Griezmann akan punya kesibukan baru pada 2017 ini. Dia akan menjadi seorang pengisi suara.

Ya, suara Griezmann akan mengisi tokoh Superman di film "The Lego Batman Movie". "Senang rasanya suara saya mengisi karakter Superman di The Lego Batman Movie," kata Griezmann, dikutip AS.

Suara Griezmann akan mengisi film The Lego Batman versi Bahasa Prancis. Tapi, Griezmann bukan satu-satunya pesepakbola yang akan menjadi pengisi suara.

Gelandang Paris Saint Germain, Blaise Matuidi, juga akan menjadi pengisi suara. Matuidi kebagian mengisi suara tokoh The Flash. Rencananya, Warner Bros akan merilis film The Lego Batman pada 8 Februari 2017 mendatang. (one)