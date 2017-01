Petinggi Dortmund Desak Fans Minta Maaf pada Goetze

VIVA.co.id – CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, meminta fans Die Borussen meminta maaf kepada salah satu pemain mereka, Mario Goetze. Goetze mendapat perlakuan tak mengenakkan dari segelintir fans.

Seperti diketahui, Goetze dicap sebagai pengkhianat oleh fans Dortmund karena memutuskan hengkang ke klub rival, Bayern Munich, pada musim 2013-2014. Dia menghabiskan tiga musim di Allianz Arena.

Namun, kariernya di Bayern meredup. Dia kurang mendapat kepercayaan dari sang arsitek tim kala itu, Pep Guardiola. Tipikal permainan Goetze tak cocok dengan skema yang diusung Pep.

Tak ingin kariernya mandek, Goetze pun kembali ke Dortmund di awal musim ini. Reaksi fans pun beragam. Sebagian besar fans ogah menerima keberadaan pahlawan Jerman di Piala Dunia 2014 yang sudah mereka anggap sebagai pengkhianat klub itu.

Untuk itu, Watzke meminta kepada fans yang memperlakukan Goetze negatif agar meminta maaf. Tujuannya untuk menciptakan situasi yang kondusif antara pemain dan pendukung.

"Tentu saja, saya yakin bahwa beberapa orang berutang untuk meminta maaf kepada Goetze, jika mereka memiliki rasa kasih sayang pada klub," kata Watzke kepada Four Four Two.

Dari 17 pekan bergulirnya Bundesliga, Goetze terlihat belum mempu menyatu dengan permainan Dortmund. Dia baru dimainkan di 10 pertandingan dengan sumbangan 1 gol. (one)