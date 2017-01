West Ham Resmi Gaet Winger Tangguh Hull City

VIVA.co.id – West Ham United kembali kedatangan penggawa anyar di bursa transfer musim dingin, Januari 2017 ini. The Hammers sukses menggaet Robert Snordgrass dari Hull City.

The Hammers mengeluarkan dana £10,2 juta atau setara Rp171,008 miliar demi menggaet Snordgrass. Pemain 29 tahun ini mengikat kontrak tiga setengah tahun di London Stadium.

Snordgrass menjadi pembelian kedua West Ham di Januari ini. Sebelumnya, mereka sukses memboyong kapten Southampton, Jose Fonte.

Snordgrass mampu mencuri perhatian di musim ini. Winger internasional Skotlandia ini mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 20 pertandingan di Premier League.

"Saya senang, karena ini adalah klub besar dengan tradisi besar. Ini merupakan klub yang berbicara pada dirinya sendiri, fans yang selalu datang ke sini dalam setiap pekannya. Bergabung ke sini dan merasakan stadion baru di sini adalah hal hebat dan saya ingin menjadi bagian dari itu," kata Snordgrass seperti dilansir situs resmi West Ham.

