Jadwal 'Neraka' Barcelona di Februari 2017

VIVA.co.id – Memasuki Februari 2017, Barcelona dinanti jadwal ‘neraka’. Selain waktu istirahat yang sempit, skuat asuhan Luis Enrique bakal memainkan laga penting melawan tim-tim yang sulit dikalahkan.

Pada pertandingan pertama, Atletico Madrid bakal menjadi lawan mereka. Bertanding di Vicente Calderon, 2 Februari 2017 mendatang, keduanya bentrok di leg perdana babak semifinal Copa del Rey.

Selang dua hari kemudian, giliran Athletic Bilbao yang menjadi lawan Lionel Messi dan kawan-kawan. Bermain di Camp Nou, bukan berarti klub berjuluk Blaugrana bisa memetik kemenangan dengan mudah.

Kemudian, pada 8 Februari 2017, giliran Barcelona yang menjamu Atletico di leg kedua semifinal Copa del Rey. Hasil di leg pertama akan menjadi penentu tensi pertandingan ini.

Tiga hari berikutnya, lawan yang dihadapi Barcelona sedikit menurun kualitasnya. Sebab, mereka akan menjalani laga tandang ke Mendizorrotza Stadium, markas Alaves pada 11 Februari 2017.

Dan laga yang ditunggu-tunggu publik luas akan tersaji pada 15 Februari 2017 mendatang. Barcelona melakoni leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes.

Dua pertandingan penutup Barcelona di periode neraka terjadi pada 20 dan 26 Februari 2017. Leganes akan menjadi lawan pertama mereka, dan kemudian ditutup dengan duel melawan Atletico.

Jadwal Barcelona di Februari 2017:

2 Februari 2017 Atletico Madrid vs Barcelona (Copa del Rey)

4 Februari 2017 Barcelona vs Athletic Bilbao (La Liga)

8 Februari 2017 Barcelona Atletico Madrid (Copa del Rey)

11 Februari 2017 Alaves vs Barcelona (La Liga)

15 Februari 2017 Paris Saint-Germain vs Barcelona (Liga Champions)

20 Februari 2017 Barcelona vs Leganes (La Liga)

26 Februari 2017 Atletico Madrid vs Barcelona (La Liga)

