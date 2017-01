Legenda Chelsea Tolak Banyak Tawaran Klub Premier League

VIVA.co.id – Usia senja bukan penghalang bagvi legenda Chelsea, Frank Lampard, untuk terus menunjukkan daya tariknya. Dia mengaku mendapat tawaran bergabung dari sejumlah klub Premier League.

Pemain berusia 38 tahun ini memang sedang berstatus tanpa terikat klub mana pun. Tugasnya untuk membela klub MLS, New York City FC, sudah berakhir tahun lalu.

Lampard, yang tiga kali merengkuh titel Premier League bersama The Blues (julukan Chelsea), menegaskan masih terus ingin bermain. Namun dia juga menyeleksi tim yang sesuai kriterianya.

"Saya belum mau meninggalkan sepakbola dan saya perlu berpikir lebih lama. Saya telah menolak beberapa tawaran dari klub-klub Premier League," kata Lampard kepada Four Four Two.

"Tapi kenyataannya adalah, setelah berada di Chelsea dalam waktu yang lama dan juga Manchester City, saya tak mau bermain untuk klub yang berada di pertarungan zona degradasi," ujarnya.

Lampard jelas masih mumpuni untuk bermain di klub papan atas. Selama merumput di Amerika Serikat, dia mencetak 15 gol dari 31 pertandingan.

"Sekarang sudah akhir Januari, untuk bisa mempersiapkan fisik supaya bisa masuk ke dalam sebuah tim, bagi saya tidak akan cukup. Saya hanya perlu membuat keputusan yang tepat. Saya sangat berterima kasih pada klub yang berminat merekrut saya di usia saya saat ini, 38 tahun," ujarnya. (ase)