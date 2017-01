Selangkah Lagi, Pato Akan Gabung Klub Liga China

VIVA.co.id – Pemain asal Brasil, Alexandre Pato, siap menjadi pemain sebagai pembelian termahal klub asal China, Tianjin Quanjian. Quanjian adalah klub yang kini ditangani mantan peraih Ballon d'Or 2006, Fabio Cannavaro.

Pato direkrut dari Villarreal seharga £15,4 juta atau setara dengan Rp258 miliar. Untuk soal gaji, pemain bernama lengkap Alexandre Rodrigues da Silva ini akan menerima bayaran £4,7 juta, setara Rp78 miliar per tahun.

Tanda-tanda Pato akan pergi ke China diketahui ketika namanya tak masuk dalam skuat untuk laga melawan Granada akhir pekan ini. Selain itu, dia juga sudah melakoni tes medis di Klinik Villa Stuart, Roma.

BREAKING: Alexandre Pato is in Rome's Villa Stuart clinic for a #TianjinQuanjian medical #Villarreal via @LAROMA24 pic.twitter.com/fCxhBg59M2