Kiper Ini Dikartu Merah Akibat Pipis Sembarangan

VIVA.co.id – Sebuah kejadian unik terjadi di West of Scotland Super League First Division, kasta kedua sepakbola junior di wilayah barat Skotlandia. Seorang kiper harus rela mendapatkan kartu merah karena pipis sembarangan.

Kejadian konyol ini terjadi saat Shettleston menghadapi Shotts Bon Accord. Shotts tengah unggul 1-0 lewat gol Ross Dickson di menit 25. Shettleston harus bermain dengan 10 orang sejak menit 72.

Seperti dilansir Goal, penyebab kartu merah ini sungguh konyol. Kiper Shettleston, Gary Whyte mundur ke belakang gawang, untuk buang air kecil.

Apesnya, tindakan Whyte itu dianggap sesuatu yang tidak layak oleh wasit. Dia pun harus menerima kartu merah akibat tindakan konyolnya tersebut.

Shettleston merupakan tim yang sempat melahirkan pemain-pemain berbakat. Di antaranya mantan pemain internasional Skotlandia, Campbell Forsyth dan mantan manajer Manchester United, Tommy Docherty.

