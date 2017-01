Rekor Berimbang Iringi Duel PSG Vs Monaco

VIVA.co.id – Duel sengit akan tersaji pada Ligue 1 pekan 22 kala Paris Saint-Germain menjamu AS Monaco. Laga tersebut akan digelar pada Minggu, 29 Januari 2017 atau Senin dini hari WIB.

Kemenangan tentu menjadi target dari PSG. Selain untuk balas dendam usai kalah di pertemuan pertama, meraih kemenangan juga bisa membuat Les Parisiens naik ke puncak klasemen sementara.

Namun, tim yang kini dibesut Unai Emery itu tak pernah meraih kemenangan mudah kontra Monaco. Selain itu, kedua tim juga sedang dalam kondisi ‘on fire’ setelah meraih kemenangan di lima laga terakhirnya.

Rekor pertemuan di antara keduanya juga masih berimbang, di mana PSG dan Monaco sama-sama meraih dua kemenangan dalam lima pertemuan terakhirnya.

Namun, Monaco unggul jauh soal selisih gol dari PSG. Tercatat, tim besutan Leonardo Jardim memiliki surplus 43 gol, sedangkan PSG hanya 26 gol.

Berikut rekor lima pertemuan terakhir PSG vs Monaco, seperti dikutip Soccerway:

29 Agustus 2016: AS Monaco 3-1 Paris Saint-Germain (Ligue 1)

21 Maret 2016: Paris Saint-Germain 0-2 AS Monaco (Ligue 1)

31 Agustus 2015: AS Monaco 0-3 Paris Saint-Germain (Ligue 1)

5 Maret 2015: Paris Saint-Germain 2-0 AS Monaco (Coupe de France)

2 Maret 2015: AS Monaco 0-0 Paris Saint-Germain (Ligue 1)