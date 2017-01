Legenda MU Bela Bos Liverpool

VIVA.co.id – Liverpool menderita kekalahan dari Wolves, dan Juergen Klopp dikecam karena dianggap meremehkan Piala FA, dengan menurunkan pemain-pemain muda. Pembelaan pun datang dari mantan bintang Manchester United Gary Neville.

Dikutip dari Mirror, Minggu, 29 Januari 2017, Neville menegaskan bahwa Klopp membuat keputusan tepat. Menurutnya, wajar jika seorang manajer memberi kesempatan pemain muda, untuk bermain dan bersinar di turnamen.

"Banyak yang tak bakal menyukai ini, tapi ini biasanya berarti pemain muda mendapat kesempatan bersinar. Ini hal yang benar di Piala FA. Seperti inilah saya mendapat kesempatan untuk menjadi pemain. Turun di turnamen!" tulis Nevile di media sosial.

Klopp membuat banyak perubahan, dari tim yang diturunkannya saat menghadapi Southampton. Menghadapi Wolves, dia menurunkan pemain muda seperti Ben Woodburn, Connor Randall, Ovie Ejaria, dan Joe Gomez.

Liverpool menderita kekalahan memalukan 0-2, dan Klopp dituding tidak memperlihatkan rasa hormat.

