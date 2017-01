Rooney Terima Penghargaan Spesial saat Lawan Wigan

VIVA.co.id – Wayne Rooney menjadi starter Manchester United di pertandingan babak 4 Piala FA melawan Wigan Athletic. Sebelum laga, kapten MU tersebut menerima hadiah istimewa dari klubnya.

Penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak MU diberikan kepada Rooney. Pekan lalu, dia baru saja memecahkan rekor dengan mencetak gol ke-250.

Trofi spesial itu diserahkan langsung oleh legenda 'Setan Merah', Sir Bobby Charlton, yang tadinya merupakan top scorer sepanjang masa MU sebelum rekor 249 golnya dilewati Rooney, seperti diberitakan Goal.

#ROONEY250: @SirBobby makes a special presentation to the man who broke his #MUFC scoring record, @WayneRooney. ????



Two absolute legends! pic.twitter.com/D2Nr7Iagnu