Bintang Liverpool Terpilih Sebagai Pemain Terbaik Inggris

VIVA.co.id – Gelandang Liverpool Adam Lallana, terpilih sebagai Pemain Terbaik Inggris 2016. Mantan pemain Southampton, itu memperoleh 39 persen suara suporter, karena penampilannya bersama timnas Inggris tahun lalu.

Dilansir dari Off The Post, Senin 30 Januari 2017, Lallana disebut sebagai satu dari segelintir pemain, yang memperlihatkan performa terbaik. Terutama selama turnamen Piala Eropa 2016.

Dia juga melanjutkan performa apiknya di level klub pada awal musim ini. Sejak debutnya di timnas senior Inggris pada 2013, Lallana telah tampil 20 kali pada Piala Dunia 2014 dan Piala Eropa 2016.

Lallana telah berada di Southampton sejak usia 12 tahun pada 2000, melewati pendidikan di akademi the Saints, hingga mendapat promosi ke tim senior pada 2006. Namun, dia baru mulai menjadi pemain reguler pada musim 2008/2009.

Congratulations to Adam Lallana, your @VauxhallEngland Player of the Year for 2016!#threelions pic.twitter.com/Dyp72KXrWw