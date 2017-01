Old Trafford Kebakaran, Ini Penjelasan MU

VIVA.co.id – Pihak Manchester United membenarkan kabar kebakaran di Old Trafford yang terjadi Senin pagi, 30 Januari 2017. Kebakaran terjadi karena masalah listrik.

Media lokal mengabarkan telah terjadi insiden kebakaran di markas MU tersebut, sampai harus mendatangkan pemadam kebakaran. Tapi, pihak klub menegaskan kebakaran yang terjadi di ruang mesin salah satu tribun tidak terlalu serius.

"Sebuah kebakaran kecil karena listrik telah terjadi di tribun Sir Bobby Charlton pada pukul 07.00 pagi Senin ini," tulis akun Twitter mereka.

"Pemadam kebakaran hadir dan mengisolasi insiden dengan cepat dan efektif. Kerusakan hanya minimal dan tidak ada cedera," lanjutnya.

Sebelumnya, surat kabar lokal, Manchester Evening News mengabarkan tiga pemadam kebakaran dari Manchester, Salford, dan Stretford telah didatangkan ke lokasi.

"Kami dipanggil pada 05.58 pagi ke Jalan Sir Matt Busby," ujar pernyataan salah satu regu pemadam kebakaran Manchester.

Kejadian ini diharapkan tidak menganggu konsentrasi pasukan MU jelang laga tengah pekan melawan Hull City, dalam usaha mereka naik ke peringkat empat klasemen setelah musim lalu ditahan Stoke City 1-1.

Sejak laga tersebut, "Setan Merah" dikalahkan Hull City pada semifinal Piala Liga tapi berhasil mengalahkan Wigan pada babak keempat Piala FA akhir pekan kemarin.

A small electrical fire was identified quickly in the Sir Bobby Charlton stand around 7am today.