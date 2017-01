Hasil Undian Piala FA: Arsenal Ketemu 'Kuda Hitam'

VIVA.co.id – Arsenal dipastikan bertemu dengan tim kuda hitam, Sutton United di babak 16 besar Piala FA, sementara Manchester United akan menghadapi Blackburn Rovers.

Sutton, yang merupakan tim kasta kelima Liga Inggris, berhasil mengalahkan Leeds United pada babak empat dan mendapat jatah tuan rumah saat hadapi The Gunners.

Sementara kejutan lainnya, Lincoln City, yang juga bermain di kasta kelima Liga Inggris, sama-sama akan menghadapi wakil Premier League, Burnley.

Sedangkan MU akan bertandang ke markas Blackburn, Ewood Park, pada babak kelima nanti. Dan Wolves, yang menyingkirkan Liverpool, akan hadapi pemuncak klasemen, Chelsea.

Pertandingan babak kelima Piala FA ini akan digelar pada 17-20 Februari 2017 mendatang.

Hasil Undian Babak Kelima Piala FA:

Burnley vs Lincoln City

Fulham vs Tottenham Hotspur

Blackburn Rovers vs Manchester United

Sutton United vs Arsenal

Middlesbrough vs Oxford

Wolves vs Chelsea

Huddersfield vs Manchester City

Millwall vs Derby/Leicester