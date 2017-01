Bintang Sevilla Bikin Barcelona Gigit Jari

VIVA.co.id – Barcelona tampaknya harus mengubur mimpi mendapatkan jasa gelandang tangguh Sevilla, Steven N'Zonzi. Sebab, pemain berpaspor Prancis ini baru saja menandatangani kontrak baru bersama armada Los Nervionenses.

Lewat situs resmi klub, Sevilla mengonfirmasi penandatanganan kontrak baru N'Zonzi. Pemain berusia 28 tahun ini diikat kontrak baru, yang memungkinkan tetap berada di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan hingga 2020 mendatang.

"Steven N'Zonzi sudah memperbarui kontrak dengan Sevilla dengan penambahan musim hingga 30 Juni 2020," bunyi pernyataan Sevilla dikutip Sevillafc.es.

"Dengan pembaruan ini, Sevilla mengakui performa pemain asal Prancis itu. N'Zonzi bisa dikatakan salah satu pemain paling luar biasa baik di Spanyol dan di Eropa," lanjut pernyataan Sevilla.

N'Zonzi sebelumnya diboyong Sevilla dari klub papan tengah Premier League, Stoke City, awal musim 2015/2016. Saat itu, N'Zonzi menandatangani kontrak bersama Sevilla dengan durasi tiga musim. Itu berarti, kontrak N'Zonzi bersama Sevilla akan usai di akhir musim 2018/2019.

Hal ini yang dilihat oleh beberapa klub semisal Barcelona, Manchester City, dan Juventus, untuk coba membajaknya. Sayangnya, N'Zonzi justru memilih tetap bertahan di Sevilla.

Hampir dua musim berseragam Sevilla, N'Zonzi sudah tampil dalam 70 laga dan mengemas tujuh gol di semua ajang. Selain itu, N'Zonzi juga ikut mengantar Sevilla juara Liga Europa musim 2015/2016. (one)

???? @SNZ_officiel renews his contract with #SevillaFC



He has signed until 30 June 2020 pic.twitter.com/XaEiRET33w