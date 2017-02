Jadwal Siaran Langsung Premier League, Kamis 2 Februari 2017

VIVA.co.id – Mata pencinta sepakbola masih akan dimanjakan dengan siaran langsung sepakbola mulai dini hari nanti, Kamis, 2 Februari 2017. Sejumlah pertandingan Premier League dan Piala Prancis akan menghiasi waktu malam Anda.

Mulai dari Premier League, akan ada tiga partai yang disajikan. Mulai dari Manchester City yang akan bertandang ke markas West Ham United, lalu Manchester United yang akan bersua Hull City, dan Stoke City kontra Everton.

Tiga pertandingan tersebut akan menjadi laga penutup Premier League pekan 23. Tentunya, duo Manchester akan menjadi tim yang lebih diunggulkan pada duel masing-masing.

Premier League akan berjalan lebih menarik jika duo Manchester sama-sama menuai hasil positif. Sebab, kemenangan kedua tim akan membuat perubahan pada posisi enam besar klasemen Premier League.

Beralih ke Piala Prancis, akan ada dua laga yang akan disiarkan, yakni Chambly kontra AS Monaco dan AJ Auxerre yang akan menjamu AS Saint-Etienne.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola Rabu, 1 Februari 2017 atau Kamis dini hari WIB:

Premier League

West Ham vs Manchester City - 02.45 WIB - beIN Sports 2

Manchester United vs Hull City - 03.00 WIB - RCTI, beIN Sports 1

Stoke City vs Everton - 03.00 WIB - beIN Sports 3

Piala Prancis

Chambly vs AS Monaco - 00.00 WIB - beIN Sports 1

AJ Auxerre vs Saint-Etienne - 00.00 WIB - beIN Sports 3