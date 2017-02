Edan, Klub China Ingin Beli Pemain Divisi 3 Seharga Rp67 M

VIVA.co.id – Proyek pembangunan sepakbola di China memang sedang galak-galaknya. Buktinya, klub-klub peserta Liga Super China berani membeli pemain dengan banderol yang sangat tinggi.

Tapi, cara klub-klub China dalam membeli pemain tampaknya sudah melewati batas. Bayangkan, baru-baru ini, sebuah klub di China, Henan Jianye, berani melempar penawaran yang begitu tinggi kepada seorang pemain klub Divisi 3 Inggris.

Adalah pemain Scunthorpe United, Kevin van Veen, yang jadi incaran Henan. Saking nafsunya, Henan berani menawar Kevin di angka £4 juta atau setara Rp67 miliar.

"Itu benar. Sungguh tak bisa dipercaya. Saya akan menerimanya langsung jika tawaran resmi datang. Bodoh kalau menolak," kata Kevin seperti dilansir Fox Sport Belanda.

"Saya bisa menghasilkan banyak uang. Tak perlu kerja lagi. Cuma sekali seumur hidup. Luar biasa," lanjutnya.

Lebih gilanya lagi, manajemen Scunthorpe tak mau melepas Kevin dengan harga tersebut. Mereka mau melepas Kevin dengan harga £8 juta.

Penawaran dan permintaan ini jadi tak masuk akal dari kedua klub. Sebab, harga pemain Divisi 3 Inggris sebenarnya cuma berkisar £300 ribu. Itu pun sudah harga maksimal. Dan Kevin, menurut Transfermarkt, hanya layak dihargai sebesar £256 ribu.

China memang menawarkan uang yang begitu besar demi bisa mendatangkan bintang-bintang dunia. Pemain gaek saja, ditawari gaji selangit oleh mereka. Contohnya, Wayne Rooney.

Usia Rooney sudah menginjak 31 tahun. Tapi, klub-klub China rela menjadikan Rooney sebagai pemain dengan gaji tertinggi di dunia.



Kebanyakan dari mereka menawarkan gaji hingga £500 ribu per pekan. Bahkan, ada yang mau menggaji Rooney di angka £700 ribu per pekannya. (one)