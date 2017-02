Chelsea Resmi Lepas Bek Serbia Ini ke Zenit st Petersburg

??????????: ????????? ???????? ????????? ??????? ? «??????». ?????????? ? ?????????? ?????????? ?? 2,5 ???? ? ????-????-??????? ???????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ? ?????? ????? ? ??????? ????? ???????! // Now it’s official! Branislav Ivanovic joins Zenit! ? The Serbian international defender has signed a 2.5 year deal to stay in St.Petersburg. The blue-white-sky blues are delighted to welcome Branislav Ivanovic to and we’re sure he will be a huge success at Zenit!

A photo posted by zenit_spb (@zenit_spb) on Feb 1, 2017 at 4:30am PST