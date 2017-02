Gagal Penalti, Costa Langsung Jadi 'Primadona' Netizen

VIVA.co.id – Chelsea gagal memenuhi ambisinya untuk memetik poin penuh hasil lawatan tandangnya ke markas Liverpool usai bermain imbang 1-1 di hadapan publik Anfield, Rabu dini hari WIB 1 Februari 2017. Namun, yang cukup jadi sorotan bukan hanya membuang kesempatan menang, tetapi insiden gagalnya penalti yang dieksekusi Diego Costa.

Momen tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu biang keladi tiga poin penuh The Blues kandas untuk dibawa pulang ke Stamford Bridge.

Sempat unggul satu gol di babak pertama lewat gol tendangan bebas David Luiz, tim besutan Antonio Conte harus kebobolan gol penyeimbang Liverpool melalui aksi Georginio Wijnaldum di menit ke-57.

Chelsea punya peluang memenangkan laga setelah Costa dijatuhkan Joel Matip dalam perebutan bola di menit 75. Sayang, eksekusi Costa ke arah kiri bawah gawang mampu dibaca Simon Mignolet dengan sempurna. Skor pun bertahan 1-1.

Netizen pun menuangkan reaksi beragam usai tak berdayanya Costa mengatasi kawalan gawang The Reds oleh Mignolet. Sejumlah meme dan tweet menarik pun bermunculan menanggapi hal tersebut.

Berikut, deretan reaksi netizen usai laga imbang Liverpool kontra Chelsea di Anfield Rabu dini hari WIB:

Credit to Simon Mignolet. Massive penalty save for us. Credit where it is due.

Only Simon Mignolet could cost us a win and save us a point in the same match. Shudda been ready for Luiz, but boss peno save #LFC