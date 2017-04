Dibantai Barcelona 12-0, Klub Ini Langsung Bubar

VIVA.co.id – Kemenangan dengan skor besar seolah sudah menjadi "tradisi” bagi klub Barcelona. Bukan hanya di tim senior, DNA ini juga menular ke tim junior mereka.

Melakoni laga di pekan ke-32 musim reguler Segunda B, Barcelona B bersua Eldense. Eldense adalah klub yang berasal dari sebuah provinsi di Valencia, yang berdiri sejak 1921.

Dua keajaiban tercipta dari laga ini. Kejaiban pertama datang jika melihat skor akhir laga. Barcelona B menyudahi pertandingan dengan kemenangan 12-0, bahkan seorang pemain Eldense tak kuasa menahan tangis setelah timnya kalah telak.

Untuk kedua kalinya sepanjang zaman, tercipta skor 12-0. Sebelumnya pada 2 Mei 1993 atau 24 tahun lalu, Extremadura mengalahkan Portuense dengan skor 12-0 pula. Dan kini Barcelona B menggasak Eldense.

Di babak pertama, klub Catalan itu sudah unggul 8-0 di Miniestadi. Mereka mengukir gol via hattrick Dani Romera dan Jesus Alfaro, ditambah dengan gol Gerard Gumbau dan Alex Carbonell.

Saat babak kedua, Blaugrana masih menambah empat gol lagi, dengan deretan aksi Perea, Wilfried Kaptoum, Marc Cardona, dan Nacho Abeledo. Skor 12-0 tercipta dan berkat hal itu Barca B kini unggul di puncak klasemen Segunda Division B.

