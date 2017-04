Usai Lewat Pesawat, Kini Tuntutan Wenger Out Muncul di Truk

VIVA.co.id - Sebagian suporter Arsenal sudah hilang kesabaran dengan manajer tim kesayangan mereka, Arsene Wenger. Tuntutan agar Wenger mundur terus digaungkan suporter, bahkan lewat cara-cara yang bisa dibilang cukup unik.

Arsenal memang tengah dalam tren negatif, dengan hanya menang 3 kali dari 10 pertandingan terakhirnya. Hasil buruk itu, membuat The Gunners tersingkir dari Liga Champions dan terlempar ke posisi 6 pada klasemen sementara Premier League.

Kondisi itu membuat suporter marah, dan menilai Wenger sebagai penyebab prestasi buruk Arsenal belakangan ini. Bahkan, suporter Arsenal sampai membentangkan spanduk lewat pesawat terbang yang melintas di atas kandang West Bromwich Albion pada 18 Maret 2017.

Dalam spanduk tersebut tertulis 'No Contract #WengerOut'. Kesedihan Wenger kian bertambah kala pasukannya, harus menelan kekalahan 1-3 pada laga tersebut.

Seperti dilansir The Sun, kali ini fans Arsenal kembali melakukan protes dengan menggunakan truk, yang diparkir di luar Emirates Stadium. Tulisan agar Wenger mundur itu disampaikan kala Arsenal harus puas bermain imbang 2-2 dengan Manchester City pada Minggu 2 April 2017.

Kontrak Wenger memang akan habis di akhir musim ini, dan belum ada tanda-tanda Arsenal bakal memperpanjangnya. Terlepas dari itu, Wenger mengaku tidak akan pensiun dan masih akan terus melatih, walaupun tidak di Arsenal. (one)

Keep an eye out for this today, there are fans who have had enough and the protests will not stop (An no I'm not driving the van) pic.twitter.com/js9pNM8NhT