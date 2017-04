Insiden Memalukan di Ajang Bundesliga

VIVA.co.id – Momen unik terjadi di ajang Bundesliga pekan ke-26 ketika Mainz 05 menghadapi Ingolstadt, Minggu 2 April 2017. Pemain bertahan Mainz, Giulio Donati menunjukkan tindakan tidak terpuji.

Dilansir 101greatgoals, sang pemain menyiram kemaluannya dengan air persis di depan pelatihnya, Martin Schmidt. Aksinya tersebut terjadi ketika Schmidt sedang memberikan arahan.

Dalam rekaman, dirinya terlihat cuek mendinginkan kemaluannya. Beruntung sang pelatih tidak memperhatikan sang pemain.

Mainz's Giulio Donati taking the phrase "take water on" to different levels...???? #BTEFS pic.twitter.com/0tTGHRmN2p