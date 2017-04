Media Inggris: Odemwingie Sedih Gabung Madura United

VIVA.co.id – Bergabungnya Peter Odemwingie ke Madura United tak lepas dari sorotan media-media asing. Eks striker Stoke City dan West Bromwich Albion ini diboyong MU dengan mahar sebesar Rp3 miliar.

Media Inggris, Mirror menemukan sisi berbeda dari bergabungnya Odemwingie ke MU. Mereka mengklaim, pemain asal Nigeria ini sedih saat memutuskan berkarier di Indonesia.

"Peter Odemwingie signs for Indonesian club Madura United - and he looks very, very sad about it," demikian judul artikel di media tersebut.

Mirror menyodorkan bukti Odemwingie sedih dengan keputusannya. Mereka mengunggah salah satu foto sang pemain saat melakoni konferensi pers di Jakarta, Senin 3 April 2017.

Selamat Datang peter odemwingie Resmi Bagian Keluarga Dari Tim Skuat Madura United FC. 24 Nomer Punggung Peter Odemwinge. pic.twitter.com/jUsySAwzlj — Madura United FC (@MaduraUnitedFC) April 3, 2017

"Lihatlah kesedihan di matanya. Ada sesuatu yang tidak disadari banyak orang, betapa sedihnya dia dengan situasi ini," tulis Mirror.

Ada foto Odemwingie yang diperbesar saat sedang melakoni konferensi pers. Dan memang, matanya terlihat sayu. Entah karena kelelahan, atau memang sedih harus berkarier di Indonesia.

Sebelum menandatangani kontrak dengan MU, Odemwingie sempat membela tim Championship Inggris, Rotherham United, Oktober 2016. Dia hanya dikontrak jangka pendek dan dilepas pada Januari 2017.