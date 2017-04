Virus Derby Merseyside Hadirkan Teror bagi Liverpool

VIVA.co.id – Derby Merseyside antara Liverpool vs Everton, Sabtu 1 April 2017 lalu, berlangsung begitu keras. Bentrokan-bentrokan fisik kerap tersaji di atas lapangan.

Alhasil, banyak pemain yang tumbang. Paling banyak adalah pemain Liverpool.

Sebanyak dua penggawa utama Liverpool mengalami cedera serius usai laga tersebut. Mereka adalah Sadio Mane dan Emre Can.

Bahkan, Mane terancam absen hingga akhir musim. Begitu laporan dari Daily Mirror.

Mane dikhawatirkan mengalami cedera ligamen. Sebab, dia sempat kesulitan berdiri usai mendapatkan hantaman bek kiri Everton, Leighton Baines.

Tapi, saat ingin keluar dari Anfield Stadium, Mane tak menggunakan tongkat penopang. Itu menjadi tanda tanya besar bagi sebagian pihak.

Eks bomber Southampton itu sebenarnya sudah melakoni pemeriksaan pada Minggu 2 April 2017 lalu. Hasilnya, ada pembengkakan di bagian lututnya. Hanya saja, itu perlu diteliti lebih jauh.

Bukan cuma Mane, Can juga mengalami masalah pada lututnya. Tumbangnya dua pemain tersebut tentunya menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi kubu The Reds. Sebab, sebelumnya mereka sudah kehilangan Jordan Henderson dan Adam Lallana. (one)



