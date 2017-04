Jadwal Siaran Langsung Sepakbola, 5 April 2017

VIVA.co.id – Laga-laga seru di dunia sepakbola kembali akan berlangsung di pertengahan pekan ini. Liga-liga papan atas Eropa bakal menjadi pilihan yang menarik, Rabu 5 April 2017 dini hari WIB nanti.

Dari lanjutan Premier League, juara bertahan Leicester City akan menjamu tim juru kunci, Sunderland, di King Power Stadium. Tim besutan Craig Shakespeare ini dalam periode positif setelah menang dalam empat pertandingan beruntun.

Di Old Trafford, Manchester United ditantang Everton. Tiga poin diperlukan Setan Merah untuk menjaga asa menembus posisi 4 besar.

Beralih ke LaLiga, ada duel Atletico Madrid melawan Real Sociedad di Vicente Calderon. Los Colchoneros sedang dalam periode positif setelah menang di empat pertandingan beruntun.

Bundesliga juga menyajikan berbagai partai menarik. Pemuncak klasemen Bayern Munich menghadapi tuan rumah Hoffenheim di Wirsol Rhein Neckar Arena. Di laga lainnya, Borussia Dortmund menjamu Hamburg SV di Signal Iduna Park.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola, dini hari nanti:

Premier League

01.45 WIB - Leicester City vs Sunderland - beIN Sports 3

02.00 WIB - Manchester United vs Everton - RCTI, beIN Sports 1

LaLiga

00.30 WIB - Athletic Bilbao vs Espanyol - beIN Sports 2

02.30 WIB - Atletico Madrid vs Real Sociedad - beIN Sports 2

Bundesliga

01.00 WIB - Hoffenheim vs Bayern Munich - Fox Sports

01.00 WIB - FC Koeln vs Eintracht Frankfurt - Fox Sports 2

01.00 WIB - Borussia Dortmund vs Hamburg SV - Fox Sports 3

(one)